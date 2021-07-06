Один человек пострадал при нападении в аэропорту Дюссельдорфа

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Нападение с ножом произошло в аэропорту Дюссельдорфа. Об этом сообщает Focus.

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Полиция разыскивает подозреваемого. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В полиции отметили, что мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Ранее в Вюрцбурге 24-летний мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошёл в пятницу, 25 июня. В результате три человека погибли, порядка шести получили ранения. В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.