Куомо подчеркнул, что решение было принято в интересах здоровья общества, и поблагодарил организаторов за сотрудничество с властями.

NEWS: The organizers of the St. Patrick’s Day Parade in NYC have agreed to postpone the parade given the evolving #Coronavirus situation.



I thank the parade's leadership for working cooperatively w/ us.



We believe postponing the parade is in the best interest of public health.