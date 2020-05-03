В НАТО заявили о вероятности второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/4df0774c-8d7f-11ea-829c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Zheng Huansong/imago stock&people/Global Look Press

Представители НАТО назвали вероятные сроки второй волны коронавируса. По их мнению, она может произойти этой осенью.

Послы стран Альянса провели закрытую встречу. На ней было решено начать подготовку плана действий на случай второй волны. В частности, рассматривались планы по закупке необходимых медицинских препаратов, СИЗ, а также лекарств. Предполагается, что основной перечень предписаний будет разработан под эгидой генерала США Тодда Уолтерса, передаёт Der Spiegel.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Столтенберг обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе.