Столтенберг обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о попытках Москвы и Пекина подорвать сплочённость НАТО, путём распространения ложной информации о кризисе, связанном с пандемией коронавируса.
По словам Столтенберга, представители РФ и КНР выступают со лживыми официальными заявлениями, указывая на то, что страны-члены Альянса не способны справиться с кризисом и не поддерживают союзников или не защищают пожилое население.
Это неправда. Союзники по НАТО сообща борются с кризисом вокруг коронавируса, — подчеркнул генсек Альянса.
Столтенберг добавил, что министры обороны государств-членов НАТО недавно решили «ускорить и активизировать проводимую работу, потому что видят ценность совместной работы Альянса». Он отметил, что союзники помогают друг другу воздушными перевозками, медицинской поддержкой и транспортировкой пациентов,
Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс займётся сдерживанием России из-за военного присутствия Москвы вдоль границ НАТО, писал NEWS.ru.
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