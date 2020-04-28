Столтенберг обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/b3e1e230-8919-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о попытках Москвы и Пекина подорвать сплочённость НАТО, путём распространения ложной информации о кризисе, связанном с пандемией коронавируса.

По словам Столтенберга, представители РФ и КНР выступают со лживыми официальными заявлениями, указывая на то, что страны-члены Альянса не способны справиться с кризисом и не поддерживают союзников или не защищают пожилое население.

Это неправда. Союзники по НАТО сообща борются с кризисом вокруг коронавируса, — подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что министры обороны государств-членов НАТО недавно решили «ускорить и активизировать проводимую работу, потому что видят ценность совместной работы Альянса». Он отметил, что союзники помогают друг другу воздушными перевозками, медицинской поддержкой и транспортировкой пациентов, передаёт RFE/RL.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс займётся сдерживанием России из-за военного присутствия Москвы вдоль границ НАТО, писал NEWS.ru.