В Минздраве США рассказали о заполненных на 78% реанимациях в стране

В США коечный фонд отделений реанимации заполнен более чем на 78%, при этом свыше 22,7% коек заняты пациентами с коронавирусом, данные об этом опубликовало Министерство здравоохранения и социальных служб США. По сведениям ведомства, из 80,8 тыс коек в реанимационных отделениях заняты 63,3 тыс, при этом на 17,4 тыс из них лежат ковидные больные, сообщил телеканал CNN.

Ранее такого не наблюдалось, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения, — прокомментировал ситуацию глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.

На данный момент всего в США в стационарах находятся 579 тыс. человек (77,25% от коечного фонда страны), из них 90,7 тыс. были госпитализированы с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

Университет Джонса Хопкинса привёл данные, что более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в США во вторник, 28 декабря, и этот показатель стал рекордным суточным приростом с начала пандемии.

Всего в Соединённых Штатах с начала пандемии коронавирусом заражено свыше 53,7 млн человек, при этом число летальных исходов превышает 821 тыс. В итоге страна остаётся на первом месте в мире по этим двум показателям.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фауч заявил, что ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года.