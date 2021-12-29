В Минздраве США рассказали о заполненных на 78% реанимациях в стране
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:01, 31 декабря 2021
Фото: US Navy/Global Look Press
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В США коечный фонд отделений реанимации заполнен более чем на 78%, при этом свыше 22,7% коек заняты пациентами с коронавирусом, данные об этом опубликовало Министерство здравоохранения и социальных служб США. По сведениям ведомства, из 80,8 тыс коек в реанимационных отделениях заняты 63,3 тыс, при этом на 17,4 тыс из них лежат ковидные больные, сообщил телеканал CNN.
Ранее такого не наблюдалось, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения, —прокомментировал ситуацию глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.
На данный момент всего в США в стационарах находятся 579 тыс. человек (77,25% от коечного фонда страны), из них 90,7 тыс. были госпитализированы с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.
Университет Джонса Хопкинса привёл данные, что более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в США во вторник, 28 декабря, и этот показатель стал рекордным суточным приростом с начала пандемии.
Всего в Соединённых Штатах с начала пандемии коронавирусом заражено свыше 53,7 млн человек, при этом число летальных исходов превышает 821 тыс. В итоге страна остаётся на первом месте в мире по этим двум показателям.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фауч заявил, что ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года.