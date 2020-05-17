В Минздраве США объяснили высокий уровень смертности от COVID-19 в стране

Большое количество заражённых коронавирусной инфекцией граждан США и высокая смертность в Штатах от заболевания объясняется общим проблемным состоянием здоровья многих американцев, сообщил глава Минздрава страны Алекс Азар.
Он отметил, что в Штатах при пандемии наблюдается несоразмерное влияние болезней, сопутствующих COVID-19. В их числе Азар назвал ожирение, гипертонию и диабет.
Американцам с патологиями в случае заражения грозят серьёзные проблемы со здоровьем. Также с трудностями могут столкнуться сообщества афроамериканцев и меньшинств, — заявил руководитель ведомства телеканалу CNN.
При этом, как подчеркнул Азар, система здравоохранения США держит ситуацию с пандемией под контролем.
На данный момент в Штатах коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, 90 978 скончались, 346 389 выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, первым и последним симптомом коронавируса у молодых заражённых может стать инсульт, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
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