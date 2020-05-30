В Миннеаполисе привели в боевую готовность подразделения военной полиции

https://static.news.ru/photo/be2338ca-a246-11ea-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Несколько подразделений военной полиции приведены в боевую готовность после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки в Миннеаполисе, где убийство чернокожего мужчины Джорджа Флойда полицейским вызвало массовые беспорядки.

Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, бойцам было приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов после вызова, другим — в течение 24 часов.

Приказы о приведении полиции в боевую готовность были отданы устно 29 мая. О помощи в пресечении беспорядков американский президент Дональд Трамп попросил главу Пентагона Марка Эспера, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Вашингтоне протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда подошли к Белому дому. За металлическое ограждение им пройти не удалось. Доступ блокировала Секретная служба. Участники акции бросали в полицейских бутылки с водой и другие предметы.