В Миннеаполисе намерены ликвидировать департамент полиции

https://static.news.ru/photo/a9022210-a73e-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском штате Миннеаполис планируют ликвидировать нынешний департамент полиции и создать вместо него новый, где часть функций будут выполнять социальные работники или врачи.

Власти штата задумались о реформе системы общественной безопасности после вспыхнувших на днях массовых беспорядков в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

Информацию о реформе подтвердила председатель городского совета Миннеаполиса Лиса Бендер. По её словам, департамент будет заменён «новой моделью общественной безопасности», пишет Star Tribune.

Гибель Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе спровоцировала массовые беспорядки по всей стране, в ходе которых погибли по меньшей мере 11 человек.

Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе. В ходе прощания выступил активист за гражданские права чернокожих — священник и политик Эл Шарптон, писал NEWS.ru.