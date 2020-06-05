В Миннеаполисе намерены ликвидировать департамент полиции

В американском штате Миннеаполис планируют ликвидировать нынешний департамент полиции и создать вместо него новый, где часть функций будут выполнять социальные работники или врачи.
Власти штата задумались о реформе системы общественной безопасности после вспыхнувших на днях массовых беспорядков в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
Информацию о реформе подтвердила председатель городского совета Миннеаполиса Лиса Бендер. По её словам, департамент будет заменён «новой моделью общественной безопасности»,
Гибель Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе спровоцировала массовые беспорядки по всей стране, в ходе которых погибли по меньшей мере 11 человек.
Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе. В ходе прощания выступил активист за гражданские права чернокожих — священник и политик Эл Шарптон, писал NEWS.ru.
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