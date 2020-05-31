В Кентукки полицейские застрелили нарушителя комендантского часа

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Протесты в Луисвилле (штат Кентукки) обернулись гибелью по меньшей мере одного человека, сообщили в местной полиции.

В ночь на 1 июня правоохранители и силы нацгвардии попытались разогнать толпу, собравшуюся на парковке у магазина во время комендантского часа. Офицеры и солдаты стали разгонять людей, кто-то из собравшихся открыл стрельбу. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате один мужчина погиб, передаёт CNN.

Шеф полиции Луисвилля Стив Конрад во время пресс-конференции заявил, что в связи с произошедшим стражи порядка допрашивают нескольких человек. Власти занимаются сбором видеозаписей, сделанных на месте инцидента.

К протестующим обратился сын погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Квинси Мэйсон Флойд призвал соотечественников избегать насилия, писал NEWS.ru.