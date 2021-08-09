В Калифорнии ищут восьмерых пропавших при лесных пожарах

Судьба по меньшей мере восьми человек остаётся неизвестной из-за лесных пожаров, бушующих на западе США. Спасатели ведут их поиски. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа округа Плумас, его приводит ТАСС.
Как
Кроме того, в Калифорнии зафиксированы ещё 10 крупных пожаров, на борьбу с ним направлены около 8,5 тысячи пожарных. Эвакуированы более 16 тысяч человек. О погибших не сообщается.
Как сообщают в Национальном межведомственном пожарном центре в штате Айдахо, на западе США в настоящее время охвачены огнём более 881 тысячи гектаров, 107 крупных очагов возгорания зафиксированы в 14 штатах. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Калифорнии, а также в штатах Орегон, Монтана и Айдахо.
Ранее стало известно, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.