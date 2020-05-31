В Индианаполисе во время протестов погибли три человека

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Жертвами протестов, разгоревшихся в американском городе Индианаполисе в штате Индиана из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией, стали три человека. Двое ранены. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Беспорядки длились около четырёх часов. При этом, как подчёркивается, полицейские в инцидентах со стрельбой не участвовали. До этого глава полиции Индианаполиса Рэндала Тейлора заявлял CNN, что ранены три человека, а один из них погиб.

Незначительные травмы также получил сотрудник полиции.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.

Как писал NEWS.ru, ранее Джо Байден осудил происходящие в США протесты.