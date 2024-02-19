В Госдуме объяснили, зачем США пускают слухи о ядерном оружии РФ в космосе Журавлев: заявления США о российских угрозах делаются для налогоплательщиков

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Заявления властей США о разработках планов по защите национальных интересов делаются для успокоения налогоплательщиков, таким мнением поделился с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, каждый американец в 2023 году заплатил $900 в виде налогов на поддержку Украины.

Когда США начинают разрабатывать план ответа на что-то, совершенно не обязательно, что это «что-то» уже случилось. Подобная формулировка для дальнейшей гонки вооружений нужна лишь для того, чтобы успокоить собственных налогоплательщиков, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что программа по размещению ядерного оружия в космосе стоит баснословных денег и обычному американскому обывателю легче внушить, что Россия свои задачи уже выполнила.

И неважно, так ли это на самом деле, когда конгресс выделит на новый космический проект дополнительные средства из федерального бюджета, — добавил он.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтон приступил к подготовке ответного плана на приписываемую России разработку противоспутникового оружия в космосе. При этом политик не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что новая угроза связана с ядерным оружием.

15 февраля стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.