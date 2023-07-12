В Госдепе указали на первенство США в вопросе военной помощи Киеву Миллер: США впереди всех по военной помощи Украине даже при отсутствии решения по ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что отсутствие решения Белого дома по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой других стран. Так он ответил на вопрос о том, отстает ли Вашингтон от других союзников Киева, согласившихся отправить ему ракеты дальнего радиуса действия, сообщает РИА Новости.

Мы не приняли решения о предоставлении Украине ATACMS, но, если посмотреть на полный наборов помощи в безопасности, никто не будет впереди США, — подчеркнул Миллер.

Американское издание New York Times ранее со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Украине ракеты ATACMS, которые зарезервированы для защиты стратегических интересов США в других регионах. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе сообщил, что Париж передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия в свете контрнаступления ВСУ. Позже стало известно, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP, аналогичным британским Storm Shadow.

Ранее издание New York Times сообщило, что в Белом доме «тихо обсуждают» возможную передачу Украине ракет ATACMS. Киеву хотят отправить хотя бы несколько таких ракет, но в Пентагоне намерены использовать эти боеприпасы в других целях.