В Госдепе США следят за ситуацией с Саакашвили

США осведомлены о задержании в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Госдепа.

Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий, — сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, Вашингтон призывает Тбилиси обеспечить бывшему руководителю республики «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права».

При этом в Госдепе отказались отвечать на вопрос, планируют ли они вызывать на фоне происходящего посла Грузии.

«Мы не комментируем частные встречи», — отметил собеседник агентства.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Грузинские власти не раз заявляли, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.