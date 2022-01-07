В Госдепе США назвали темы, которые будут обсуждать на встрече с Россией

В ходе внеочередного раунда переговоров о стратегической стабильности российская и американская делегации будут обсуждать вопросы двустороннего характера. Более широкие темы оставят для многосторонних форматов. Об этом сообщила представительница Госдепа США, её слова приводит РИА Новости.

По словам чиновницы, в понедельник, 10 января, стороны на встрече в Женеве изложат свои предложения и «лежащие в их основе обеспокоенности». Возможно, в результате удастся нащупать темы, пригодные для дальнейшей проработки.

Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение, — сказала представительница Госдепа.

Она подчеркнула, что США не будут обсуждать вопросы, касающиеся союзников, без непосредственного их участия в дискуссии.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.