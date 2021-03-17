Госдеп отреагировал на приглашение российского посла для консультаций

https://static.news.ru/photo/fb67c99e-8751-11eb-8c7e-96000091f725_660.jpg Джалина Портер Фото: twitter.com/statedeputyspox

США поддерживают с РФ отношения в тех сферах, где это отвечает американским интересам, но «злонамеренные действия» российской стороны не останутся без реакции со стороны Белого дома. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

По мере того как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь её к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия <...> Мы также ясно осознаём выводы, которые бросает Россия, — цитирует РИА Новости Портер.

Она добавила, что не может ничего сказать о встречах российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова с кем-либо в администрации американского президента Джо Байдена.

Ранее стало известно, что российский посол Анатолий Антонов вызван в Москву для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с США. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой подчёркивается, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах.