Просьба Украины об ускоренном вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе. По ее мнению, Киев вправе выбрать альянс, в котором почувствует себя свободным, передает ТАСС.

Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, — сказала Ламбрехт.