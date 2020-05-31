В Филадельфии во время беспорядков появился Бэтмен

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Массовые протесты продолжаются в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 30 мая в Филадельфии в толпе протестующих появился человек в костюме Бэтмена. Видеозапись с ним мгновенно разошлась по социальным сетям.

На кадрах косплеер идёт через дым, мимо горящих машин и людей с плакатами, а толпа кричит ему: «Бэтмен! Бэтмен!».

It got so bad Batman had to come out here #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/Z06HiNKp41 — Chad (@VsTheWrldd) May 31, 2020

Выяснилось, что костюм супергероя надел 43-летний Боб Гейл, более известный как Bucks County Batman. Мужчина увлекается комиксами и косплеем. Полноценный костюм супергероя обошёлся ему в $12 тысяч. В маску встроено устройство, которое позволяет изменять голос. Обычно мужчина катается на мотоцикле в костюме Бэтмена по пригороду Филадельфии, но во время массовых протестов он отправился в центр для «спасения своего города».

NEWS.ru писал, что погибший при задержании Джордж Флойд и подозреваемый в его убийстве экс-офицер полиции Дерек Шовин вместе работали в ночном клубе охранниками. Об этом рассказала бывшая владелица заведения «Эль Нуэво Родео» Майя Сантамария.

Шовину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он был взят под стражу. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси назвала гибель Флойда при задержании убийством. По её словам, печально, что американский народ видел это убийство своими глазами.