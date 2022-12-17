В ЦРУ назвали Россию ненастроенной на мирные переговоры по Украине Директор ЦРУ Бернс заявил, что Россия не желает мирных переговоров по Украине

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. По этой причине их сейчас и нет, отметил он в беседе с телеканалом PBS.

Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры, — подчеркнул глава ЦРУ.

При этом в Белом доме говорят о том, что время мирных переговоров по Украине еще не пришло. Такое мнение, в частности высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее в МИД Турции заявили о подтверждении готовности оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта на Украине. В ведомстве отметили, что в ходе консультаций со стороны Турции была отмечена необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине и подчеркнута важность возвращения к переговорам между Москвой и Киевом.