В Белом доме сочли чрезмерными выплаты американцам в связи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/cff988e0-cfde-11ea-9427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Мартовские стимулирующие выплаты гражданам США, связанные с коронавирусом, были чрезмерно крупными. Такого мнения придерживаются в Белом доме, а также члены Сената США от Республиканской партии.

Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу, — цитирует «Газета.ru» главу аппарата администрации США Марка Медоуза.

Он пояснил, что при разработке нового плана оказания помощи американцам это было учтено. Теперь размер финансовой поддержки составит около 70% от той зарплаты, которую гражданин получал до того, как лишился возможности работать из-за пандемии.

Новый пакет законов о стимулировании экономики Сенат США рассмотрит в ближайшее время. На сегодняшний дел власти страны потратили около $3 трлн на различные меры поддержки.

США продолжают занимать первое место по уровню распространения коронавируса. В стране с начала пандемии зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале июля в течение недели за пособием по безработице обратились 1,42 млн американцев. По мнению экспертов, высокий уровень безработицы в США может сохраниться на длительное время. На это влияет «шок перераспределения», когда в одних секторах экономики появляются рабочие места, а в других их число сокращается.