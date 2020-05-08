В Белом доме победителями нацизма назвали только США и Великобританию

Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись, в которой победителями нацизма названы только Соединённые Штаты и Великобритания.
Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит, — произносит закадровый голос.
О роли СССР в разгроме нацистов нет никаких упоминаний.
Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне. По её мнению, они лицемерны и лживы.
Минобороны США опубликовало викторину, посвящённую Второй мировой, а также презентацию о ней. В презентации говорится, что началом конфликта стало вторжение Германии и Советского Союза на территорию Польши в 1939 году.
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