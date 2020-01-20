https://static.news.ru/photo/e57ef104-3b83-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2019 году сразу 19 сотрудниц отделения интенсивной терапии для новорождённых женского госпиталя в штате Небраска стали мамами. На свет появились восемь мальчиков и 11 девочек.

В больнице случившееся назвали беби-бумом. Из-за беременности медсестёр руководству пришлось искать сотрудников, которые могли временно заменить их. Сами мамы говорят, что такой опыт позволил им обмениваться советами и знаниями, уточняет KMTV.

There was a baby boom in the Methodist Women's Hospital NICU last year, as 19 (!!!) staff members had babies.



Today they gathered for a group photo and to share stories. Watch @WOWT6News , @3NewsNowOmaha and @KETV tonight for more. pic.twitter.com/yAvUnmXuFA — Methodist Health System (@MeaningOfCare) January 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Коннектикут забеременели сразу восемь сотрудниц родильного отделения одной из больниц.