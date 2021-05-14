Утечка соляной кислоты произошла в результате схода с рельсов поезда в США

https://static.news.ru/photo/7c1da9f0-b5f1-11eb-996b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: million-wallpapers.ru

В результате схода с рельсов поезда в американском штате Миннесота произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщает подразделение канала CNN со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Инцидент произошёл 15 мая примерно в 13:45 по местному времени в городе Альберт-Ли. С рельсов сошли около 28 вагонов поезда.

По информации властей города, в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота. После аварии произошла утечка вещества. При этом риск воздействия на человека через окружающую среду отсутствует. Однако власти попросили местных жителей не приближаться к месту происшествия.

Ранее более сотни пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере Каира.