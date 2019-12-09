https://static.news.ru/photo/3be8f386-19f2-11ea-b457-fa163e074e61_660.jpg Кэрролл Спинни Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Американский кукловод Кэрролл Спинни, чьим голосом разговаривают персонажи зелёный монстр Оскар и жёлтая Большая Птица из детской передачи «Улица Сезам», умер в США в возрасте 85 лет. Информацию об этом распространили в некоммерческой организации Sesame Workshop, являющейся создателем знаменитой передачи.

Кэрролл Спинни, легендарный кукловод, который стоит за образами Большой Птицы и Оскара, умер сегодня, 8 декабря, в возрасте 85 лет в своём доме в Коннектикуте после того, как некоторое время страдал дистонией, — цитирует пресс-релиз ТАСС.

Спинни с детства увлекался созданием кукольных представлений и после встречи с создателем «Маппет-шоу» Джимом Хенсом в 1969 году стал участвовать в проекте «Улица Сезам» вплоть до 2018 года.

У Спинни остались жена, трое детей и четверо внуков.

Как писал NEWS.ru, ранее американский рэпер Juice Wrld скончался в аэропорту Чикаго в возрасте 21 года. Музыкант умер утром 8 декабря, когда прогуливался по зданию.