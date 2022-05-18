Украина вышла на первое место в мире по получаемой от США военной помощи WP: Украина оказалась крупнейшим получателем военной помощи от США

Буксируемые 155-мм гаубицы M777 / Фото Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина вышла на первое место в мире по объёму военной помощи, получаемой от США. По данному показателю, Киев обошёл прошлых лидеров — Израиль и Египет, сообщает Washington Post.

В издании подсчитали, что с 2014 по 2021 год Вашингтон направил Киеву военной помощи на почти $2,7 млрд. Размеры помощи выросли после того, как Россия начала на Украине спецоперацию. Только с её начала Киев получил объём такой помощи на $3,8 млрд. В новом пакете на $40,1 млрд, который рассматривается в США, на сферу обороны Украины предусмотрены ещё около $20 млрд, указало издание.

Приведённые в публикации цифры в WP сравнили с данными за 2020 финансовый год, который в США начинается с 1 октября. Тогда крупнейшим в мире получателем американской военной помощи были Израиль ($3,3 млрд) и Египет ($1,3 млрд). Иордания, у которой оказался третий показатель, получила от Вашингтона помощи лишь на $0,51 млрд, заключило издание.

Ранее стало известно, что 15 мая США отправили на Украину 89 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М777. Многие из них уже развёрнуты на передовой. В Пентагоне прежде анонсировали старт двухнедельных курсов, в рамках которых американские инструкторы обучат украинских военных обращению с гаубицами.