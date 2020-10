Украина тянет Байдена на дно: обнародован компромат на соперника Трампа

В США опубликован компромат на кандидата в президенты Джо Байдена. А точнее, его сына Хантера, который ранее входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Если верить обнародованным данным, Хантер сводил отца с украинскими бизнесменами и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы добиться привилегий для Burisma. Не меньше в Америке обсуждается и то, что соцсети Facebook и Twitter пометили сообщения о компромате как возможную дезинформацию и ограничили их распространение. Сторонники президента США Дональда Трампа обвиняют соцсети в открытой поддержке демократов, но реальные причины их действий немного другие.

Компромат на Джо Байдена и его сына опубликовал нью-йоркский таблоид The New York Post. Публикация содержит переписку Хантера с советником совета директоров Burisma Вадимом Пожарским, датированную 2015 годом. В это время Хантер Байден сам входил в совет директоров компании. В одном электронном письме Пожарский благодарит его за организацию личной встречи с отцом, тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. В другом — просит использовать своё влияние, чтобы защитить компанию от преследований со стороны украинского руководства.

Сторонники Трампа обвиняют Джо Байдена в том, что в бытность вице-президентом он надавил на президента Украины Петра Порошенко с тем, чтобы он уволил генпрокурора Виктора Шокина. Опальный генпрокурор же собирался открыть расследование против Burisma, в которой в то время работал Байден-младший. Бывший вице-президент от обвинений открещивался и говорил, что никогда не обсуждал с сыном его работу на украинскую компанию. Компромат, опубликованный в The New York Post, свидетельствует о том, что он не только обсуждал Burisma с сыном, но и встречался с представителями фирмы.

The New York Post утверждает, что получила переписку Хантера Байдена с жёсткого диска его личного ноутбука. Несколько лет назад владелец девайса оставил его в пункте ремонта в Делавэре, но так и не забрал. После того как хозяин мастерской не смог дозвониться до него, он сдал ноутбук федеральным властям, но до этого скопировал все данные с жёсткого диска. После этого владелец пункта ремонта якобы передал их личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который, в свою очередь, слил их The New York Post.

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правдоподобность этой версии вызвало сомнение не только у простых американцев, но и у модераторов социальных сетей Twitter и Facebook. Они ограничили возможность пользователей размещать публикацию на своей странице и делиться ссылками на неё в The New York Post. При попытке поделиться статьёй пользователям Twitter сообщают, что платформа не может обработать этот запрос, потому что считает информацию потенциально причиняющей ущерб.

Представители Twitter объяснили, что их правила запрещают распространение личных данных людей, добытых хакерским путём. Из-за этого был заблокирован аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани — она разместила ссылку на компромат на своей странице. Facebook объяснил свой шаг «стандартной процедурой по противодействию разжиганию ненависти».

Республиканцы восприняли политику соцсетей в штыки и назвали её «цензурой». Чтобы дать пользователям возможность делиться статьёй без ссылки на The New York Post, республиканские конгрессмены разместили полный текст публикации на своей странице.

Цензура этой истории со стороны Twitter довольно лицемерна, учитывая то, что они позволяют пользователям делиться куда менее надёжной информацией, критичной по отношению к другим кандидатам, — заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Раскритиковали действия соцсетей даже менее консервативные политики. По их мнению, такие шаги только подтверждают обвинения в том, что платформы играют на стороне демократов и цензурируют только голоса республиканцев. Ранее Twitter пометил несколько постов президента Трампа как «прославляющие насилие» и «вводящие в заблуждение».

Но соцсети сами находятся под давлением, причём скорее не общества, а рекламодателей. После выборов 2016 года в адрес Facebook зазвучала критика о том, что эту платформу использовала «российская фабрика троллей» для влияния на результаты голосования, и руководство компании ничего с этим не сделало. Предчувствуя недоброе, Twitter в прошлом году заблокировал всю политическую рекламу на своих сервисах.

В июле целый ряд коммерческих компаний заявили о том, что больше не будут размещать рекламу на Facebook из-за того, что соцсеть стала платформой для разжигания ненависти. Это вынудило компанию удвоить бдительность и начать цензурировать даже известных лиц, напримерТрампа и его команду. Аналогичные шаги предпринял Twitter. Поэтому, скорее всего, у соцсетей к главе Белого дома ничего личного. Только бизнес.