Украина получила от западных партнеров ЗРК Hawk без радаров Foreign Policy: партнеры с Запада передали Украине ЗРК Hawk без радаров

Фото: GermáN Lama/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК Hawk

Переданный Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk прибыл в страну без радаров, сообщает Foreign Policy. Издание не указало, какая именно страна отправила Киеву неполноценное вооружение.

Отмечается только то, что сейчас системы ПВО Украины способны защитить лишь несколько городов.

Украина... пытается временно заменить американские Patriot... советскими ракетами «Бук» и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который прибыл на Украину без радаров, — подчеркивается в публикации.

О передаче Киеву систем противоракетной и противовоздушной обороны в ноябре 2022 года объявляло правительство Испании. Тогда речь шла об отправке на Украину шести ЗРК Hawk и зенитной системы Aspide.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что прибывающие на Украины танки Leopard используют разные снаряды, из-за чего Киеву будет сложно закупать их оптом. Как говорил министр обороны США Ллойд Остин, обязались передать Киеву более 150 танков Leopard девять стран. При этом неназванный сотрудник офиса президента Украины сообщил, что танки Leopard вышли из строя, не поучаствовав в сражениях.