Протесты в Миннеаполисе начались во вторник после того, как днём ранее в больнице скончался афроамериканец Джордж Флойд, задушенный полицейскими при задержании. Демонстранты потребовали от властей штата немедленно наказать четырёх полицейских, причастных к его гибели, но прокуратура отказалась это сделать, подчеркнув, что инцидент надо тщательно расследовать. Это привело защитников Флойда в ярость и спровоцировало массовые беспорядки, которые продолжаются третий день.

Minneapolis burning has produced some of the HARDEST pictures I’ve ever seen. pic.twitter.com/PaGhVP3aYe

В ночь на 29 мая мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о введении в городе чрезвычайного положения. На борьбу с протестующими было брошено 500 солдат Национальной гвардии. Участники беспорядков били стёкла, поджигали автомобили и грабили магазины. Местные СМИ сообщают о том, что владельцы бизнеса в городе вышли на защиту своих торговых точек с огнестрельным оружием в руках. Кульминацией протестов стал захват и поджог полицейского участка 3-го района Миннеаполиса.

Президент Трамп обвинил власти города, которым долгие годы правят представители Демократической партии, в слабости и бездействии. Если они сами не поставят происходящее под контроль, вмешаются федеральные власти, пригрозил глава Белого дома.

Стоит отметить, что Twitter снабдил это сообщение предупреждением о том, что оно содержит в себе элементы героизации насилия.

USA: Aftermath of riots, looting and fires in Minneapolis over death of George Floyd. pic.twitter.com/rZkVkf4wtp

Смерть Джорджа Флойда возмутила американских граждан непропорциональностью действий полиции. Стражи порядка задержали его после того, как некто обвинил афроамериканца в том, что он пытался расплатиться поддельной купюрой в $20. Офицер полиции Дерек Човин повалил мужчину на землю и нажал ему коленом на горло, хотя тот был безоружен. Удушение продолжалось восемь минут, всё это время Флойд кричал «я не могу дышать», а прохожие пытались вступиться за него. После этого пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Фраза «я не могу дышать» стала главным лозунгом протестующих против полицейского произвола в отношении чернокожих. В 2014 году эти же слова были последним, что другой афроамериканец, Эрик Гарнер, сказал перед смертью в похожих обстоятельствах в Нью-Йорке. Тогда это событие также спровоцировало массовые протесты.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей признал, что происходящее в его городе — результат давних притеснений афроамериканцев в США. В раскручивании беспорядков также сыграл свою роль тот факт, что национальные меньшинства оказались больше затронуты пандемией коронавируса: среди чернокожих регистрируют более высокую смертность, многие из выживших лишились работы.

Аналогичные акции вспыхнули в городах Нью-Йорк, Денвер, Феникс и Коламбус, штат Огайо. В нескольких из них демонстранты попытались захватить здания конгрессов штатов. Легислатуры Миннеаполиса и Денвера были эвакуированы.