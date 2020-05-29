Протесты и столкновения с полицией в американском городе Миннеаполис переросли в общенациональные. В нескольких штатах демонстранты попытались захватить здания законодательных органов. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести войска в эпицентр происходящего, где демонстранты начали громить и грабить магазины, а также подожгли полицейский участок. Поводом к началу беспорядков стало убийство чернокожего белыми полицейскими. События достигли такого размаха, что могут повлиять на исход президентских выборов в ноябре.

Протесты в Миннеаполисе начались во вторник после того, как днём ранее в больнице скончался афроамериканец Джордж Флойд, задушенный полицейскими при задержании. Демонстранты потребовали от властей штата немедленно наказать четырёх полицейских, причастных к его гибели, но прокуратура отказалась это сделать, подчеркнув, что инцидент надо тщательно расследовать. Это привело защитников Флойда в ярость и спровоцировало массовые беспорядки, которые продолжаются третий день.

Minneapolis burning has produced some of the HARDEST pictures Iâve ever seen. pic.twitter.com/PaGhVP3aYe — nola darling (@omgwyneth) May 29, 2020

В ночь на 29 мая мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о введении в городе чрезвычайного положения. На борьбу с протестующими было брошено 500 солдат Национальной гвардии. Участники беспорядков били стёкла, поджигали автомобили и грабили магазины. Местные СМИ сообщают о том, что владельцы бизнеса в городе вышли на защиту своих торговых точек с огнестрельным оружием в руках. Кульминацией протестов стал захват и поджог полицейского участка 3-го района Миннеаполиса.

Президент Трамп обвинил власти города, которым долгие годы правят представители Демократической партии, в слабости и бездействии. Если они сами не поставят происходящее под контроль, вмешаются федеральные власти, пригрозил глава Белого дома.

Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал Трамп в Twitter. — Я поговорил с губернатором (Миннесоты, штата, в котором находится Миннеаполис. — NEWS.ru) Тимом Вальцем и сказал ему, что военные поддержат его в любой момент. Если возникнут сложности, мы возьмём на себя управление. Когда начинается мародёрство, начинается стрельба. Спасибо!

Стоит отметить, что Twitter снабдил это сообщение предупреждением о том, что оно содержит в себе элементы героизации насилия.

USA: Aftermath of riots, looting and fires in Minneapolis over death of George Floyd. pic.twitter.com/rZkVkf4wtp — Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 28, 2020

Смерть Джорджа Флойда возмутила американских граждан непропорциональностью действий полиции. Стражи порядка задержали его после того, как некто обвинил афроамериканца в том, что он пытался расплатиться поддельной купюрой в $20. Офицер полиции Дерек Човин повалил мужчину на землю и нажал ему коленом на горло, хотя тот был безоружен. Удушение продолжалось восемь минут, всё это время Флойд кричал «я не могу дышать», а прохожие пытались вступиться за него. После этого пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Фраза «я не могу дышать» стала главным лозунгом протестующих против полицейского произвола в отношении чернокожих. В 2014 году эти же слова были последним, что другой афроамериканец, Эрик Гарнер, сказал перед смертью в похожих обстоятельствах в Нью-Йорке. Тогда это событие также спровоцировало массовые протесты.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей признал, что происходящее в его городе — результат давних притеснений афроамериканцев в США. В раскручивании беспорядков также сыграл свою роль тот факт, что национальные меньшинства оказались больше затронуты пандемией коронавируса: среди чернокожих регистрируют более высокую смертность, многие из выживших лишились работы.

То, что мы наблюдали в последние два дня — это конфликт, вызванный эмоциями, результат накопившейся злости и разочарования, — подчеркнул Фрей.

Аналогичные акции вспыхнули в городах Нью-Йорк, Денвер, Феникс и Коламбус, штат Огайо. В нескольких из них демонстранты попытались захватить здания конгрессов штатов. Легислатуры Миннеаполиса и Денвера были эвакуированы.

Breaking: Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/Mz6Y6Rcepo — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020

Беспорядки, спровоцированные несправедливостью по отношению к чернокожим, происходят в США регулярно, однако это первое подобное событие для Трампа. Нечто похожее произошло в 2017 году в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Тогда столкновения ультраправых группировок с антифашистами привели к гибели одной женщины. Трамп заявил, что плохие и хорошие люди были по обе стороны баррикад, с чем многие не согласились. Сегодня глава Белого дома более однозначно среагировал на инцидент, встав на сторону убитого Флойда и пообещав привлечь ФБР к расследованию его смерти.

Однако это вряд ли перетянет на его сторону голоса чернокожих на предстоящих в ноябре президентских выборах. Эта группа электората традиционно голосует за демократов, и поставить галочку за Трампа, носящего ярлык расиста, для них немыслимо. Для Демократической партии всегда было проблемой не столько завоевать симпатии национальных меньшинств, сколько привлечь их на избирательные участки — чернокожие весьма неохотно ходят на выборы.

Одной из составляющих успеха Барака Обамы была как раз мобилизация афроамериканских избирателей. Этот успех, впрочем, не удалось повторить Хиллари Клинтон, которую чернокожие воспринимали как часть притесняющей их элиты. А вот нынешний кандидат от демократов Джо Байден вполне может воспользоваться протестами в Миннесоте и других американских городах. Он был вице-президентом при Обаме, поэтому пользуется широкой поддержкой среди афроамериканцев. События последних дней, скорее всего, поспособствуют консолидации национальных меньшинств и более высокой явке на выборах, которые они могут расценить как своеобразную форму выражения протеста.