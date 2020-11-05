Учёный заявил, что Трамп может потребовать пересчитать голоса в Висконсине

https://static.news.ru/photo/c0603834-1f7f-11eb-9c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Штаб кандидата в президенты США и действующего главы государства Дональда Трампа может запросить пересчёт голосов в штате Висконсин, если его результат будет отличаться от данных демократа Джо Байдена меньше чем на 1%. При этом шансов на изменение ситуации будет очень мало, считает профессор Университета штата Огайо Эдвард Фоли.

История свидетельствует, что крайне сложно изменить результаты голосования по всему штату, если преимущество одного кандидата составляет более тысячи голосов. Это может случиться, но это крайне редкое событие, — сказал он.

По его словам, для подачи требования о пересчёте штаб Трампа должен дождаться передачи в избирательную комиссию результатов голосования со всех участков. Считать голоса заново будут не дольше 13 суток.

При этом, в соответствии с решением суда, пересчёт может быть осуществлён как с помощью автоматической системы, так и вручную, передаёт The Wall Street Journal.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с незначительным отрывом.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».