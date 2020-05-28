Учёные из США создали лекарство от кокаиновой зависимости

https://static.news.ru/photo/181f4e26-a11c-11ea-babe-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/mood/board/Global Look Press

Молекулярные биологи из США разработали лекарство от кокаиновой зависимости. По их словам, оно лишено тяжёлых побочных эффектов. Препарат протестировали на мышах.

Идея создания лекарства от зависимости, воздействующего на рецепторы NTSR1, существует уже около двух десятков лет. Все попытки реализовать эту идею провалились, так как препараты, включающие эти рецепторы, крайне негативно влияли на давление, температуру тела и координацию движений. Эту проблему не удавалось решить до настоящего времени, — цитирует профессора Университета Дьюка Марка Кэрона журнал Cell.

Это уже не первая попытка учёных создать лекарство от кокаиновой зависимости. За последние десять лет многие исследователи неоднократно ставили опыты в этой области. Однако ни один из препаратов не был одобрен надзорными органами.

Как информировал NEWS.ru, ранее представители ООН предупредили о бесполезности кокаина и мочи в борьбе с COVID-19.