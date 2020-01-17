https://static.news.ru/photo/b139d43c-392f-11ea-9582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

В американском штате Джорджия впервые с 2014 года помиловали заключённого, которого должны были казнить. Приговор Джимми Флетчеру Медерсу изменили с высшей меры наказания на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Летальную инъекцию в организм Медерса должны были ввести вечером 16 января. За шесть часов до казни Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата принял решение отказаться от высшей меры наказания в случае с заключённым.

CLEMENCY GRANTED FOR OUR CLIENT JIMMY MEDERS! pic.twitter.com/ZIrOzie7dl — Southern Center for Human Rights (@southerncenter) January 16, 2020

Медерс был осуждён за убийство работника круглосуточного магазина, совершённое в округе Глинн в октябре 1987 года. К смертной казни мужчину приговорили в 1989 году, за четыре года до того, как внесённые в законодательство изменения позволили отправлять обвиняемых в тюрьму на пожизненный срок без права досрочного освобождения.

Первая в США казнь в 2020 году прошла в штате Техас. Высшую меру наказания привели в исполнение путём введения летальной инъекции, писал NEWS.ru.