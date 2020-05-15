У моряков с авианосца «Теодор Рузвельт» вновь нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/cb4e72da-9689-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Авианосец «Теодор Рузвельт» Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

Пять моряков были эвакуированы с авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» после того, как повторные тесты на коронавирус оказались положительными.

Пожелавший остаться неназванным американский чиновник рассказал газете New York Times, что перед возвращением на корабль моряки провели две недели на карантине на острове Гуам. Коронавирус был выявлен у них после вспышки инфекции на борту авианосца в марте. После 14 дней в изоляции военнослужащие сдали анализы, тесты дважды показывали отрицательный результат.

Как и большинство членов экипажа, моряки вернулись на авианосец, однако вскоре у них вновь проявились симптомы инфекции. Ещё один анализ дал положительный результат. Пятерых заражённых коронавирусом и 20 человек, контактировавших с ними, эвакуировали с корабля. В ВМС США отказались комментировать информацию о повторном инфицировании моряков COVID-19.

Как писал NEWS.ru, после вспышки коронавируса на американском авианосце один из моряков умер.