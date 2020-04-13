Моряк с американского авианосца умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0ae438fa-7d8d-11ea-be4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew White/Planetpix/Global Look Press

Моряк с авианосца Theodore Roosevelt Военно-морских сил США скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина с 9 апреля находился в отделении интенсивной терапии госпиталя на острове Гуам.

Имя умершего станет известно после того, как о его смерти уведомят родственников, уточняется в пресс-релизе.

Моряк 30 марта сдал положительный тест на наличие COVID-19 в организме. Его сняли с борта авианосца и отправили в изоляцию на морскую базу вместе с четырьмя сослуживцами. Дважды в день их самочувствие проверяли медики. 9 апреля военнослужащий был найден в бессознательном состоянии, после чего был госпитализирован.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды авианосца Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

Капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности. За его увольнением последовала отставка исполняющего обязанности главы ВМС США Томаса Модли, писал NEWS.ru.