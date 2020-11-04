Twitter пометил пост Трампа с подозрением к результатам выборов как спорный

https://static.news.ru/photo/3a441c60-1eb8-11eb-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пост главы Соединённых Штатов и кандидата в президенты страны Дональда Трампа в Twitter с подозрением к итогам голосования помечен как содержащий спорный контент.

Вчера вечером я лидировал, часто твёрдо, во многих ключевых штатах <...>. Затем, один за другим, они (лидирующие позиции. — NEWS.ru) начали волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные свалки бюллетеней. Очень странно, — написал политик.

По его словам, исследователи выборов поняли ситуацию неправильно.

Twitter признал высказывание спорным, так как оно может вводить в заблуждение. Текст твита открывается только после нажатия на соответствующую кнопку.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the âpollstersâ got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Как писал NEWS.ru, демократ Джо Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.