Twitter пометил пост Трампа с подозрением к результатам выборов как спорный

По его словам, исследователи выборов поняли ситуацию неправильно.

Twitter признал высказывание спорным, так как оно может вводить в заблуждение. Текст твита открывается только после нажатия на соответствующую кнопку.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!