Твиттер президента США Дональда Трампа по охвату аудитории превышает показатели крупнейших мировых СМИ, а высказывания американского лидера могут формировать повестку дня не только внутри страны, но и за её пределами. За последние три года президент сформировал свой собственный стиль ведения соцсети, который неоднократно становился предметом критики, но скоро ситуация может измениться.

Трамп и порядок

Американскому президенту, вероятно, придётся немного пересмотреть свою политику в социальных сетях. На днях Апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете блокирования пользователей президентом США Дональдом Трампом в Твиттере. В связи с этим решение федерального суда Манхэттена от мая 2018 года остаётся в силе: американский лидер больше не сможет отправить в «чёрный лист» пользователей, чьи комментарии к постам его не устраивают.

Защита Трампа попыталась доказать, что аккаунт президента в Твиттере личный, однако суд сослался на первую поправку к Конституции. В результате американский президент уже разблокировал 75 человек, и ещё порядка 30 ожидают своей очереди. Такими данными располагает Knight First Amendment Institute , однако, по утверждению ряда СМИ , общее число людей, попавших в «чёрный лист» может доходить до нескольких сотен человек. В любом случае пользователи Твиттера теперь получили право свободно критиковать президента без каких-либо последствий. Вряд ли такой сценарий понравится самому Трампу, но такова плата за возможность выражать свои мысли в обход Белого Дома и СМИ.

White House/Global Look Press

Политика действующего президента США, который ежедневно публикует по несколько твитов в своём аккаунте в соцсети, делает репосты заинтересовавших его видео и иногда вступает в дискуссии, кардинально отличается от манеры его предшественников. Социальные сети активно развивались во время правления Джорджа Буша Младшего, однако тот был очень далёк от использования подобных площадок в сети. Сменивший его Барак Обама был более прогрессивным лидером. Ещё будучи сенатором от штата Иллинойс, он стал первым американским политиком, который завёл аккаунт в Твиттере, а в 2012 году ряд мировых лидеров, включая действующего на тот момент премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона, поздравлял уже президента Обаму с переизбранием на второй срок через соцсеть. Тем не менее активность бывшего главы государства в Твиттере была значительно ниже, чем у его преемника, и содержание его твитов редко попадало на первые полосы мировых газет.

«Пятая власть»

Аккаунт Дональда Трампа в Твиттере уже признан самым влиятельным по сравнению с профилями других мировых лидеров, а сам президент был назван «главным инфлюенсером». В тройку лидеров также входят аккаунты короля Саудовской Аравии Салмана и Папы Римского Франциска, однако число их подписчиков несоотносимо с аудиторией аккаунта Трампа. На американского лидера подписаны более 60 млн человек, а среднее число репостов каждого твита составляет около 20 тысяч. Такая большая аудитория у Трампа была не всегда: резкий рост популярности аккаунта пришёлся на первый год президентства. За период с 2016 по 2017 годы число подписчиков выросло на 230%.

Активность президента США в Твиттере изначально подвергалась критике внутри страны как из-за манеры подачи информации, так и из-за того, что высказывания президента не всегда совпадали с официальной позицией Белого Дома. Спустя три года критика не уменьшилась, но желание Трампа говорить всё от первого лица у себя в аккаунте приобрело легитимный характер. Из наиболее резонансных твитов СМИ делают новости, которые моментально разлетаются по всему миру.

Сила Твиттера

Последним случаем, получившим широкую огласку, стала реакция Трампа на публикацию переписки посла Великобритании в США Кимом Дэрроком, в которой он нелестно отзывался о президенте Соединённых Штатов. Твиты Трампа о нежелании продолжать работу с британским дипломатом вынудили последнего уйти в отставку.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г.

Ранее в июне американский лидер опубликовал призыв к председателю КНДР Ким Чен Ыну в демилитаризованной зоне. Реакция на твит последовала незамедлительно, и уже менее чем через сутки главы двух государств пожали друг другу руки в условленном месте, а Трамп стал первым президентом США в истории, которому удалось пересечь территорию Северной Кореи.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

Оказать влияние твиты Трампа могут и на мировую экономику: заявление президента о готовности ввести новые торговые пошлины в отношении Китая в мае этого года аналитики Bloomberg оценили в 1.36 миллиарда долларов убытков на мировом рынке. Сообщение содержало в себе 102 слова, и цена каждого из них — 13 миллионов долларов.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2019 г.

Вместе с тем в аккаунте президента внимание уделяется не только международной, но и внутренней повестке. Так Трамп комментировал недавнюю ситуацию с запретом абортов в ряде штатов США, вызвавшую широкий общественный резонанс. Не упускает он и случая, чтобы оценить работу телеканалов Fox News и CNN, а также газеты The New York Times. Иногда президент также позволяет себе критиковать бывших или нынешних коллег. Два месяца назад в одном из твитов он назвал бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона «тупым как камень».

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2019 г.

«Твиттерная дипломатия» за последние три года стала мощным оружием в руках американского президента. Потенциальное увеличение числа его радикальных критиков за счёт невозможности их блокировки вряд ли сможет уменьшить влияние Трампа, но, определённо, приведёт к появлению новых голосов. А значит следить за ходом избирательной кампании к президентским выборам 2020 года его постоянным читателям станет интереснее.