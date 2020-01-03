Белый дом начнёт информировать Конгресс о проведённой в Багдаде операции по убийству командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани только со следующей недели. У некоторых законодателей вызвало неодобрение то, что миссия не получила соответствующей санкции Капитолийского холма. Президенту Дональду Трампу хотят запретить вести боевые действия против Ирана в обход конгрессменов.

Администрация президента США будет информировать о произошедшем Конгресс в закрытом режиме, сообщил на телефонном брифинге помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Удары Военно-воздушных сил США в Ираке были произведены без разрешения американской законодательной власти, однако телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации сообщил, что юристы Белого дома провели перед операцией консультации со специалистами по нацбезопасности. В итоге было принято решение о том, что президент Дональд Трамп имеет законные основания отдать приказ об ударе, руководствуясь соображениями самообороны. Тем не менее, сенатор-демократ Тим Кейн решил внести на рассмотрение Сената резолюцию, в которой говорится о законодательном запрете вести военные действия против Ирана в обход Конгресса.

Вопрос, должны ли ВС США участвовать в вооружённом конфликте с Ираном, может быть решён после полного информирования Конгресса и публики относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов в Конгрессе и после голосования в Конгрессе, как и задумано в Конституции, — гласит текст резолюции.

Обычно Белый дом ставит в известность о наиболее значимых внешнеполитических действиях восемь американских законодателей. В их число входят лидеры двух партий (Демократической и Республиканской) в обеих палатах Конгресса, а также главы комитетов по разведке. Уведомлен о спецоперации по убийству Сулеймани был и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global look Press

До моего сведения довели данные о возможной операции, когда я был во Флориде, — признался Грэм. — Я ценю, что меня включили в круг посвящённых лиц. Я был ошеломлён, когда президент довёл это до моего сведения.

Законодатель заявил, что переживает за стабильность иракского правительства, потому что иранцы могут ответить ассиметрично.

Сенатор-республиканец, член спецкомитета палаты Конгресса по разведке Марко Рубио, в свою очередь, оправдал действия американской администрации. По словам законодателя, по указанию иранского верховного лидера генерал Сулеймани якобы в последнее время занимался подготовкой переворота в Ираке. Рубио сообщил, что военачальник подкупал политиков и угрожал им, эксплуатировал ресурсы граничащей с Ираном страны и приводил за собой лояльные ему крупные военные силы, пытаясь сделать из Ирака платформу для нападения на американцев и их союзников в регионе.

По словам члена сенатского спецкомитета по разведке, иранский генерал находился на территории Ирака в нарушение принятого в 2007 году Советом безопасности ООН запрета на выезд за границу. Законодатель отметил, что последние несколько дней убитый военачальник «занимался координацией готовящихся нападений на американских граждан и союзников».

Тем не менее, уверенности в том, что на Ближнем Востоке наладится жизнь после убийства командующего силами «Кудс», ни у кого в Вашингтоне нет.

Выступая в штате Айова в рамках своей предвыборной кампании, сенатор-демократ Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство командира КСИР грозит ближневосточному региону разрушительной войной. По словам законодателя, этот конфликт может стоить Америке «несчётного количества жизней и триллионов долларов, а также приведёт к увеличению количества жертв, усилению разногласий и перемещению населения в этом и без того крайне нестабильном регионе». Сандерс заявил, что в нынешней ситуации угрозы схожи с теми, которые стояли перед США в момент интервенции в Ирак в 2003 году. По словам сенатора, тогда он предупреждал президентскую администрацию о смертельных непреднамеренных последствиях одностороннего вторжения. Он заявил, что все страхи оказались оправданы. И теперь Америка стоит «на таком же распутье».