В Сенате 21 января стартует суд по импичменту президента Дональда Трампа. Процесс обещает быть долгим и может затянуться на несколько недель, хотя нынешние хозяева верхней палаты Конгресса хотят вынести вердикт как можно скорее. Уже известно, что он почти наверняка будет оправдательным, так как Сенат контролируют сторонники лидера. Однако и республиканцы, и демократы рассматривают суд над Трампом как часть предвыборной борьбы. Правда, некоторые демократические кандидаты могут сдать позиции из-за того, что им придётся покинуть трибуны ради присутствия в Сенате.

В судебном процессе над Трампом в качестве присяжных будут выступать все 100 сенаторов. Для его отстранения от должности необходимо две трети голосов. Таким образом, демократам надо переманить на свою сторону 20 сенаторов-республиканцев, что крайне маловероятно.

Суд начинается с определения условий, по которым он будет происходить. Республиканская партия ранее согласовала проект резолюции, согласно которой суд будет идти как в случае процедуры импичмента Билла Клинтона, то есть без вызова свидетелей и предоставления документов. На вступительное слово каждой из сторон отводится по 24 часа, разделённых на два дня. В случае c Клинтоном защитники и обвинители смогли растянуть это время на четверо суток. Процесс будет продолжаться шесть дней в неделю — с понедельника по субботу. Как долго он продлится, неизвестно, но похожий на него импичмент Билла Клинтона в Сенате тянулся около пяти недель.

Известно, что демократам процедура «как у Клинтона» категорически не нравится. Они хотят услышать показания экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, главы аппарата Белого дома Мика Малвейни и других приближённых Трампа, которые могут быть в курсе взаимодействий лидера страны с Украиной, послуживших основанием для импичмента.

Мы ждём возможности решительно защитить президента и предоставить факты, а также хотим, чтобы процесс завершился как можно скорее, — заявил перед началом суда директор Белого дома по законодательным вопросам Эрик Уланд.

Дональд Трамп Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global Look Press

Проект этой резолюции Сенату предстоит одобрить простым большинством голосов. Чтобы добиться её провала, демократам нужно переманить на свою сторону как минимум четырёх республиканцев. По данным Politico, трое из них уже сомневаются: это Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски и Митт Ромни. Если Сенат проголосует против резолюции, процесс импичмента затянется и может стать более болезненным для Трампа, хотя и не факт, что отразится на его рейтингах, которые уже показали способность выдерживать все испытания.

Тем не менее, импичмент сильно отвлекает Трампа от других вопросов, свидетельствуют источники CNN. Аналогичным образом он реагировал на запуск расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о его предполагаемых связях с Россией. По данным журналиста Washington Post Боба Вудворта, он был «полностью поглощён» негативными новостями о себе на телевидении.

Почему они со мной так поступают, — по сообщению источника, повторял Трамп в своём поместье Мар-а-Лаго на минувших выходных.

Впрочем, длительный процесс импичмента может навредить не столько Трампу, сколько части демократов. Демократическая партия вышла на финишную прямую праймериз: 3 марта состоится «супервторник», когда за единого кандидата проголосуют сразу несколько ключевых штатов. И как раз тогда, когда кандидаты должны ещё активнее выступать на митингах и встречаться с избирателями, двое фаворитов гонки — сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен — будут целыми днями сидеть в Сенате на процессе импичмента.

Конечно, это имеет значение, — прокомментировала вынужденную паузу в избирательной кампании Элизабет Уоррен. — Мы только что три с половиной часа фотографировались с избирателями. Поэтому не говорите мне, что личные встречи с ними ничего не значат.

Конечно, кандидаты уверяют, что их места на трибунах займут «суррогаты» — их супруги и дети, известные личности и другие политики, публично выразившие им поддержку. Но полностью заместить сенаторов в кампании они не смогут. Это усилит позиции бывшего вице-президента Джо Байдена, который и без того идёт впереди соперников. И если тяжеловесы Сандерс и Уоррен долгое отсутствие среди избирателей, может, и переживут, то для менее популярных кандидатов-сенаторов Эми Клобушар и Майкла Беннета начало суда над Трампом в высшей палате Конгресса почти наверняка означает конец их избирательной кампании.