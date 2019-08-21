https://static.news.ru/photo/9ed52e18-c44a-11e9-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрации изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства тем, кто родился на территории страны.

Мы очень серьёзно рассматриваем вопрос о предоставлении гражданства по праву рождения, — заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что многие специально пересекают границу, чтобы родить ребёнка на территории США, а затем, используя родственные связи, вся семья получает гражданство, передает Reuters .

Ранее Трамп уже планировал подписать указ, который лишил бы права на гражданство детей неграждан и нелегальных иммигрантов, родившихся в Америке, писал News.ru.