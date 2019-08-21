Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрации изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства тем, кто родился на территории страны.
Мы очень серьёзно рассматриваем вопрос о предоставлении гражданства по праву рождения, — заявил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что многие специально пересекают границу, чтобы родить ребёнка на территории США, а затем, используя родственные связи, вся семья получает гражданство, передает
Ранее Трамп уже планировал подписать указ, который лишил бы права на гражданство детей неграждан и нелегальных иммигрантов, родившихся в Америке, писал News.ru.