Трамп заявил о неверном толковании его фразы о погромах

https://static.news.ru/photo/9715d1a8-acc2-11ea-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его фраза о беспорядках в стране, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, была истолкована общественностью неправильно.

Речь идёт о посте главы Белого дома в соцсетях, в котором он назвал участников погромов бандитами и предупредил, что федеральные власти возьмут ситуацию под контроль «в случае любых сложностей», употребив при этом цитату о том, что «когда начинаются грабежи, начинается и стрельба».

Многие американцы увидели в этой фразе неприкрытую угрозу расправы полиции над гражданами. В интервью телеканалу Fox News, Трамп заверил, что имел ввиду совсем другое. Он уточнил, что фразу позаимствовал у одного из мэров Филадельфии в 1970-х Фрэнка Риззо, передаёт ТАСС.

Когда происходят грабежи, то, вероятно, произойдет и стрельба. Это не угроза, это факт, потому что подобное случается, — сказал американский президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Сиэтл Дженни Дюркан из-за того, что они не предпринимают никаких попыток, чтобы остановить массовые беспорядки.