Трамп заявил о крупном мошенничестве на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/3a2619b8-1e77-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на этот пост от Республиканской партии, намерен обратиться в Верховный суд страны по поводу «крупного мошенничества» на выборах главы государства.

Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США, — цитирует РИА Новости его заявление.

По словам Трампа, он и его сторонники не хотят, чтобы «демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список».

Голосование на президентских выборах проходило в США 3 ноября. Помимо нового хозяина Белого дома, американцы выбирали вице-президента, членов палаты представителей, около трети сенаторов, а также губернаторов ряда штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп уже объявил о своей победе, хотя официально итоги голосования пока не подведены. Он особо отметил, что ему удалось выиграть в тех регионах, где этого не ожидалось — в штатах Флорида, Огайо, Техас, Джорджия и Северная Каролина.