Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

https://static.news.ru/photo/6d79352e-07ee-11eb-a197-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп подтвердил, что готов участвовать в очередных предвыборных дебатах со своим соперником Джо Байденом.

Ожидается, что второй раунд дебатов действующего американского лидера с кандидатом в президенты США от Демократической партии Байденом пройдут 15 октября в Майами.

В своём Twitter Трамп сообщил, что с нетерпением ждёт дебатов, «будет здорово». Он также отметил, что чувствует себя «великолепно».

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там хозяин Белого дома три дня лечился от коронавируса. Вертолёт с американским президентом взлетел с лужайки около госпиталя и направился на юг, к Белому дому. Трамп намерен продолжить лечение на дому.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, состояние заболевшего коронавирусом Трампа может ухудшиться на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов, перенёсших COVID-19. По его словам, проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания.

Второй раунд дебатов кандидатов в президенты назначен на 15 октября в Майами (штат Флорида), третий — на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября.