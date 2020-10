Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

Ожидается, что второй раунд дебатов действующего американского лидера с кандидатом в президенты США от Демократической партии Байденом пройдут 15 октября в Майами.

В своём Twitter Трамп сообщил, что с нетерпением ждёт дебатов, «будет здорово». Он также отметил, что чувствует себя «великолепно».

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!