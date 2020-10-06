Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там хозяин Белого дома три дня лечился от коронавируса. Вертолёт с американским президентом взлетел с лужайки около госпиталя и направился на юг, к Белому дому. Трамп намерен продолжить лечение на дому.
Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, состояние заболевшего коронавирусом Трампа может ухудшиться на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов, перенёсших COVID-19. По его словам, проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания.
Второй раунд дебатов кандидатов в президенты назначен на 15 октября в Майами (штат Флорида), третий — на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября.