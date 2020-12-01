Трамп заявил о фейковости расследования по президентскому помилованию

https://static.news.ru/photo/b2ce012e-3460-11eb-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Сообщения о расследовании Минюста США о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования являются фейком, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Расследование о помиловании — это фейковая новость, — написал он на своей странице в Twitter.

Pardon investigation is Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

2 декабря были рассекречены документы, в которых говорится, что коррупционная схема, предположительно, включала «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора». Имена, упоминающиеся в расследовании, пока неизвестны. В документах также отмечается, что судья в 2020 году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы проанализировать обсуждения, связанные со схемой «взятка в обмен на помилование».

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст США провёл проверку по жалобам Трампа и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

Трамп не признал победу демократа Джо Байдена и своё поражение на выборах президента. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.