Трамп заявил, что нельзя быть лидером Земли, если ты не лидер космоса

Президент США Дональд Трамп отметил важность лидерства в космической сфере. Он пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте.
Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два, —
привелислова Дональда Трампа в «Интерфаксе».
Он также уверен, что первой женщиной на Луне станет американка, а первым человеком, который высадится на Марс, будет американский астронавт.
Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».
Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер посетил Флориду для наблюдения за запуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX.
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