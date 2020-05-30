Трамп заявил, что нельзя быть лидером Земли, если ты не лидер космоса

https://static.news.ru/photo/50aa02d2-a2c9-11ea-8281-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP /Medi/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп отметил важность лидерства в космической сфере. Он пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте.

Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два, — привели слова Дональда Трампа в «Интерфаксе».

Он также уверен, что первой женщиной на Луне станет американка, а первым человеком, который высадится на Марс, будет американский астронавт.

Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер посетил Флориду для наблюдения за запуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX.