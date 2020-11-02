Трамп задумался об увольнении главного инфекциониста США

https://static.news.ru/photo/69b129e0-1cea-11eb-a676-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может уволить главного инфекциониста страны Энтони Фаучи после выборов главы государства. Об этом он заявил на митинге в Майами.

Отставки Фаучи стали требовать участники акции. Трамп в ответ сказал, что ценит этот совет, и попросил «подождать немного после выборов».

Он был неправ во многих вопросах. Он хороший человек, но много раз ошибался, — цитирует «Интерфакс» высказывание американского лидера о главном инфекционисте страны.

В частности, Трамп припомнил призывы Фаучи не носить маски и «не закрываться от Китая».

Как ранее писал NEWS.ru, главный инфекционист США заявил, что страна вступает в долгую и потенциально смертельную зиму из-за коронавируса. По его мнению, причина в том, что правительство не желает принимать трудных решений. Фаучи полагает, что в скором времени прирост заболевших превысит 100 тысяч в сутки, и призывает произвести «резкие изменения» в практике и поведении в области общественного здравоохранения.

США остаются на первом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В стране с начала пандемии заразились более 9,2 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 230 тысяч американцев.