Трамп высказался о требованиях Украины вернуть Крым Трамп называл идею Украины о возвращении Крыма нелепой

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Украине утраченных территорий, включая Крым. Об этом он написал в своей социальной сети Social Truth, комментируя статью в The New York Times.

Питер Бейкер, очень предвзятый и лишенный таланта журналист, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования, — заявил американский политик.

Трамп отметил, что издание будет критиковать любую возможную сделку по урегулированию ситуации на Украине, независимо от ее условий. Он также выразил мнение, что журналист Питер Бейкер выдвигает заведомо невыполнимые требования в своих публикациях, следуя редакционной политике газеты.

Ранее Трамп на отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. По его словам, президент может потерять всю страну, если не заключит мир.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович тем временем заявил, что признание Крыма российским не является уступкой со стороны Зеленского, а отражает объективную реальность. Он отметил, что такое решение — лишь отказ от иллюзий по ситуации вокруг полуострова.