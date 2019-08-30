https://static.news.ru/photo/096ef1ae-ccd5-11e9-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после очередного вооружённого нападения с жертвами вновь заявил, что работает с Конгрессом страны над вопросом контроля оружия.

Мы рассматривает всё то же. Конгрессу нужно многое обдумать, — цитирует американского лидера РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, 31 августа человек на автомобиле Toyota золотистого цвета расстрелял людей в американском городе Одесса. В результате семь человек погибли и около 20 пострадали. Стрелка удалось уничтожить.

Это не первый подобный инцидент в США за последнее время. 3 августа произошло сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).

Трамп предложил принять закон, согласно которому будет необходима обязательная предварительная проверка данных при покупке оружия.

Кроме того, после массового убийства в Эль-Пасо он поручил властям разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости.