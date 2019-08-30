Президент США Дональд Трамп после очередного вооружённого нападения с жертвами вновь заявил, что работает с Конгрессом страны над вопросом контроля оружия.
Мы рассматривает всё то же. Конгрессу нужно многое обдумать, — цитирует американского лидера РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, 31 августа человек на автомобиле Toyota золотистого цвета расстрелял людей в американском городе Одесса. В результате семь человек погибли и около 20 пострадали. Стрелка удалось уничтожить.
Это не первый подобный инцидент в США за последнее время. 3 августа произошло сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Трамп предложил принять закон, согласно которому будет необходима обязательная предварительная проверка данных при покупке оружия.