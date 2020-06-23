Трамп: в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

https://static.news.ru/photo/cab7fffe-b55a-11ea-be38-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле. Люди, которые попытаются это сделать, столкнутся с серьёзными проблемами. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Ранее в Сиэтле митингующие против полицейского насилия объявили в центральной части города «автономную зону». Сотрудников правоохранительных органов заставили покинуть этот район, чтобы снизить напряжённость.

В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет «автономной зоны», пока я ваш президент, — написал глава Белого дома в Twitter.

Американский лидер пообещал применить силу, если его кто-то ослушается.

There will never be an âAutonomous Zoneâ in Washington, D.C., as long as Iâm your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.