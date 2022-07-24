Трамп назвал число гендеров в мире Трамп: в мире существуют только два гендера

Фото: Doug Mills/Global Look Press

Дональд Трамп

В мире существуют только два гендера — женский и мужской, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде. Он также отметил, что Республиканская партия скоро «вернет страну обратно». По мнению экс-главы Белого дома, после окончания его президентского срока США из «самой сильной и уважаемой по всему миру» державы превратились в «слабую» страну.

Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины, — сказал Трамп.

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила пересмотреть руководство по учету гендерной проблематики от 2011 года. ВОЗ возьмет за основу концепцию о существовании более чем двух полов и сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».

В 2020 году президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых странах трудно перечислить количество полов. Эта ситуация совершенно неприемлема для России, отметил он. Глава государства призвал россиян защищать ценности, «на которых основано наше общество».