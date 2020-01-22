https://static.news.ru/photo/35d7a560-3d0f-11ea-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Американские власти начали реализацию мер по недопущению распространения в США коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла на территории КНР.

Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, у Белого дома есть конкретный план по недопущению распространения вируса в Штатах.

У нас действительно есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Он уже реализуется очень хорошо, — заявил он.

Трамп отметил высокий уровень работы Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Первый случай заражения новым типом коронавируса был зафиксирован в Штатах 21 января. Директор Национального центра США иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье заявила, что вероятность распространения заболевания в стране низка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.