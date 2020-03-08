https://static.news.ru/photo/67ccb2b2-6218-11ea-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. Он напомнил, что от обычного гриппа в 2019 году умерло 37 тысяч американцев.

В среднем эта болезнь уносит жизни от 27 тысяч до 70 тысяч граждан США за год, написал он в Twitter. При этом не закрываются никакие заведения, экономика не падает и жизнь продолжается.

На данный момент [в США] есть 546 подтвержденных случая заражения коронавирусом с 22 смертельными случаями. Подумайте об этом! — подчеркнул он.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Как писал NEWS.ru, вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.